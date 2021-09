Luke küla sai kohaliku noormehe eestvõttel uue mänguväljaku

Tillukese Luke küla lapsed on juba kuu aega saanud lustida uhkel uuel mänguväljakul. Seda tänu kohaliku noormehe ettevõtlikkusele.

"Tegelikult meil külas ei ole juba 40 aastat olnud mitte ühtegi sellist kohta, kus noored saaks olla ja lihtsalt nautida. Või vanemad inimesed. Ja siis mul tuligi mõte, et teeme sellise paiga, kus on meil mõnus olla, teistel külaelanikel ja vanuritel, kes ootavad lavkat ja," selgitas Martin Lillevere "Aktuaalsele kaamerale".

Väljaku püstipanek ei läinud aga sugugi nii ladusalt, kui arvata võiks. Poisi teele sattus omajagu nii juriidilisi kui ka finantsilisi muresid. Ta aga ei andnud alla.

"Enamik variantidest, kust me ootasime kõige rohkem tuge, ei andnud meile tuge. Ütlesid, et meil ei ole vaja seda mänguväljakut siia ja te olete nii noored, et te ei saa hakkama. Ja enamik firmadest ju arvavad ka, et mingi koolitöö, ei anna mingit nõu või tuge. Käisimegi külas ukselt-uksele ja küsisime, et kas olete nõus abi andma. Ja väga paljud inimesed olid tegelikult nõus tulema appi nii nõu kui jõuga," rääkis Martin.

"Ta nägi kohutavalt palju vaeva. Ja mõned asjad tal ei tulnudki välja, aga siis ta ikkagi üritas uuesti," ütles Liisa.

"Kogu aeg telefon helises ja olid mingid probleemid ja mõtles, et annab alla juba, aga tegelikult tuli väga ilus mänguväljak siia ja lastele ka meeldib," rääkis Maria.

Mänguväljaku külastajad Christelle, Karilin ja Annabel käivad uuel väljakul iga päev mängimas. Enim meeldib neile kiikuda ja liivakastis mängida.

Mänguväljak toob Lukele lapsi ka naaberküladest. Ka Martin ise veedab seal sõpradega omajagu aega.

"Küla poolt on väga hästi see vastu võetud. Alguses võib-olla mõned inimesed suhtusid negatiivselt sellesse, et ei ole tore, kui sul akna all on mänguväljak, aga tegelikult on külalt väga palju positiivsust tulnud. Kuigi see on juba üle kuu aja olnud siin avatud, siis siiani kuuleb, et nii tore, et see tehti ja see on väga lahe," rääkis Martin.