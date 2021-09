Haapsalus tekitasid vanasõidukid nostalgiat

Vanatehnika paraadiks koguneti seekord uues kohas ehk mere ääres Vasikaholmil, sest linna läbival Posti tänaval on remont ning teekond läbi vanalinna seetõttu tavapärasest erinev, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne paraadi rivistati platsile üles hulgaliselt vanu sõiduautosid, mootorrattaid, jalgrattaid, busse ja veokeid. Osalejatel olid oma kindlad lemmikud.

"Mootorrattad, jalgrattad. /.../ Nende stiil. Nad on vanad. Vana mees ja vana stiil," ütles Ojar.

Nostalgiapäevi peetakse Haapsalus juba 17. korda, kuid leidub ka neid, kelle jaoks on see üritus uus avastus.

"Vanad masinad ja see hasart vanal inimesel veel," selgitas Saima, mis teda nostalgiapäevadele meelitas.

Veidi pärast keskpäeva alustasid sõidukid paraadi, mille lõpp-punkt oli piiskopilinnuse kõrval asuv krahviaed, kus peeti nostalgiapäevade raames suurt laata.

"Lapsepõlv tuleb meelde ikkagi kõigepealt, kõik need Žigulid ja Moskvitšid. Isegi on kunagi alustatud Moskvitšiga sõitmist - 408 oli mul esimene auto ja esimesed sõidutunnid mul vanaisa 01-ga, see kõik tundub kuidagi hingelähedane," rääkis Enrik.

Haapsalu nostalgiapäevad kestavad pühapäevani.