Pola&Bryson esitleb Tallinnas oma uut albumit "Beneath The Surface"

Pola&Bryson alustasid koos muusika produtseerimist alates 2015. aastal ning neid peetakse üheks hetke aktuaalsemateks trummi ja bassi artistideks, suunanäitajateks maailmas.

Duo viimane album "Beneath The Surface", mis ilmus 3. septembril, on saanud palju kiidusõnu näiteks artistidelt nagu Sub Focus, Dj Marky, Wilkinson, Technimatic jt. Pola & Brysoni teine kauamängiv, "Lost In Thought" nomineeriti ka 2018. aasta D&B Arena Awards Parima Albumi tiitlile.

Pola & Brysonile sekundeerivad Tjuun In peo residendid L.Eazy, Qba, To-Sha, Majestim, Yohan ning Rii.