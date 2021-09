Noored võistlesid Toilas Goldbergi masina ehitamises

Kui tavalise inimese kätte satub kastitäis prahti, kus on näiteks vanad piimapakid, plasttopsid, krõpsupakid ja sušipulgad, siis viskab ta need prügikasti. Kuid taibukas noor saab kõigest sellest ehitada Goldbergi masina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Goldbergi masin muudab lihtsa tegevuse keerukaks ja nauditavaks vaatemänguks. Milleks torgata õhupalli nõelaga, kui selleks saab ehitada keeruka kaadervärgi, mis lõppkokkuvõttes ei pruugigi tööle hakata?

"See nõuab päris palju oskust luua midagi töötavat. See on tegelikult väga hea viis õppida loominguliselt mõtlema ja kasutama asju, mis sul käes on. Ma isiklikult sooviksin saada kunagi ehitusinseneriks, mis, ehitades seda natuke mitte väga stabiilselt, on natuke naljakas," rääkis Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilane Ako Rand.

Goldbergi masina ehitamine pakub lastele huvi ja rõõmu füüsikaõpetajatele.

"Et sa kasutad tegelikult alateadlikult füüsikaseadusi. Me teame, et asjad kukuvad maa poole, liiguvadki maa poole. Me teame, et pendel võngub edasi-tagasi. See kõik saab siin ära kasutatud. Ja kui nad näevad, et see ka töötab, siis see ongi see rõõm, mis need lapsed siia kohale toob," ütles Jõhvi gümnaasiumi füüsikaõpetaja Riina Vaht.

Põhiline on see, et kõik esemed, mida lapsed kasutasid, on kodus olemas ja füüsika õppimiseks ei pea tingimata klassis istuma.