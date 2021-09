Jüri Muttika tegi proovisõidu ülikiire veokiga

Tegemist on kõige võimsama veoautoga maailmas, mille kaal küündib 4500 kiloni.

Mootorientuasiast Jüri Muttika sai võimsa sõidukiga ka kiirendamist proovida. Pärast sõitu tõdes ta, et kuigi veok suudab suuremagi kiiruse üles võtta, lõi temal 160 km/h juures hirm sisse. "Huvitav on see, kui vara peab pidurdama hakkama - põhimõtteliselt kohe, kui kurvi näed, tuleb pidurit vajutada," lisas Muttika.