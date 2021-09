Owe Petersell kiikab uues saates presidendilossi, Seewaldisse ja kunstihoonessee

"Ühe maja lugu" avasaate peategelaseks on presidendi kantselei Kadriorus. Vaataja ees avatakse esmakordselt presidendi ametihoone seni suletud uksed ning räägitakse lugusid ja legende, mis esindushoonega kaasas käivad. Teejuhiks ja saatjaks on arhitektuuriajaloolane, Eesti kunstiakadeemia rektor Mart Kalm. "Mart Kalm rääkis uskumatult huvitavalt, mõtlesin, et võiksin teha kuus tundi saadet," tõdes Petersell "Ringvaates". Oma lemmikkoha Kadriorus avaldab ka president Kersti Kaljulaid.

Petersell ütles, et tal jäi lossist väga hea mulje. "See on väga erinev. Üks tiib on moodne disain ja mõned kohad on teisalt vanad. Seal on erinevaid palgeid ja stiile."

Läbi sügise toob Owe Petersell ETV ekraanile lood mitmetest märgilistest majadest üle Eesti, põnevaid avastusretki läbi aja ja ruumi pakuvad näiteks Tallinna kunstihoone, EÜS-i maja Tartus, Seewaldi kompleks, Ammende villa Pärnus, rahvusraamatukogu jpt.

Petersell rääkis, et kõige muljetavaldavam hoone oli tema jaoks Tallinna kunstihoone. "Seal seinad räägivad," ütles ta. "Sinna mina polnud sisse pääsenud, eriti sellesse osasse, kus on ateljeed. Lisaks on seal erakordselt toredad inimesed."

"Ühe maja lugu" on ETV eetris laupäeviti kell 20.00.