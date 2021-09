Galerii: Viljandi tantsunädalal toimus Koolitantsu lavastuste off-programm

Septembri alguses toimunud Viljandi tantsunädala lõpetas 5.septembril tantsulavastuste off-programm. Algselt kevadel toimuma pidanud üritus on mõeldud tantsukoolidele ja noortele tantsijatele, kel on huvi lavale tuua pikemad tantsutööd.

Etendustele järgnes Kai Valtna ja Anu Söödi juhitud vestlusring esinejate ja Viljandi kultuuriakadeemia tantsuõpetaja eriala kolmanda kursuse tudengitega, kus arutleti lavastuste loomeprotsessi ja nähtu üle.

Koolitantsu tantsulavastuste off-programm toimus koostöös Viljandi tantsunädalaga teist aastat järjest.

Etendunud tantsulavastused:

Äää "Maailma naba"

Tantsulavastuses "Maailma naba" sümboliseerib maailma naba eelkõige seda, et inimene peaks tundma end iseenda jaoks kõige tähtsamana. Seda selgitab ka tantsulavastuse tuumlause: "Miks ma tahan olla teiste jaoks olemas, kui ma ei suuda isegi enda jaoks olemas olla?". Mõistmiseks, et parim abimees on inimene ise, võetakse ette pikk ja keeruline tunneterohke teekond. Lavastuse lõpus mõistab peategelane, et number üks on tema ehk tema ongi enda "maailma naba".

Autorid: Maarja-Liis Reiljan, Anette Merisalu.

Tantsijad: Kenzo Brauer, Anna Epler, Anete Põltsama, Loretta Kaart, Raul Rõkk, Iris Rämmeld, Timo Lipp.

Režissöör: Angelina Rose Abolrous.

Koit tantsukool "Loll" (ldn k "Stupere")

Kuidas lapsemeelsusega kaasnevad imed loovad pinna suureks saamisele ning mida teha, et aja möödudes loodud pinnas püsiks edaspidigi.



Esitajad: Maarja Lember, Saskia Alas.

Autorid: Mareeta Ojasaar, Maarja Lember, Saskia Alas.

Tantsuteater Polly "7 pattu"

Miniatuuriga näidatakse, milliste pattudega inimene silmitsi seisab; võitleb ja allub oma võimule kogu elu. Kõik inimesed on patused, kõiki juhib patt. Ainus, kes on patust vabastatud, on see, kes pole sündinud ega surnud.

Osatäitjad: Uhkus - Kamilla Dolgikh, Ahnus - Angelika Rõzkova, Kadedus - Nadežda Ivanova, Viha - Nika Ševljuga, Himu - Angelica Bolhovitina, Kõhuorjus - Arina Markelova, Meeleheide - Katrina Kard, Neiu - Anna-Maria Tšižik.

Koit tantsukool "Vihm"

Lugu sellest, kuidas loodus hävib ja... taastub nii kaua, kuni inimtegevust seal mängus pole.

Esitajad: Adele Tarn, Saskia Alas, Teele Nõmmik, Isabel Luik, Marie Elisabeth Tikan, Elisabet Zverev.

Autorid: Helen Randveer, Rebeka Illing, Teele Nõmmik, Isabel Luik, Marie Elisabeth Tikan, Elisabet Zverev.