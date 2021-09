Lõbus video: lugu liba-Nobelitest pani Elo Ellermaa pidurdutamatult naerma

Virtuaalsel tseremoonial jagati laiali tänavused paroodia- ehk Ig Nobeli auhinnad.

Üks võitjatest oli näiteks uurimistöö, mis tõestas, et ninasarvikuid on õhu teel ohutum transportida tagurpidi asendis. Samuti sai auhinna uurimistöö, millest selgus, et habe pehmendab nägu löökide eest, mis annab teatava evolutsioonilise habemikest meestele.

Auhinnaga kaasnes kümme triljonit Zimbabwe valeraha.