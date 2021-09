Laupäev toob ETV ekraanile kolm uut saatesarja

Laupäeva õhtute esimene uus tulija on Katrin Viirpalu juhitud "Tervist!", mis avab kell 18.45 Eesti inimeste tervisega seotud küsimusi ja muresid. Koos spetsialistidega võetakse igas saates ette ka üks konkreetne tervisehäire. Nii räägib avasaates perearst Diana Ingerainen terviseärevusest, mis globaalse tervisekriisi ajastul tabab järjest suuremat hulka inimesi.



Terviseteemadelt võtab kell 19.30 järje üle meeleolukas eksperiment "Restoran 0", mis viib vaataja Viljandisse. Just seal asuvasse endisesse pesumajja hakkavad toidukohta looma Põhjaka peakokad Ott Tomik ja Märt Metsallik ning disainer Hannes Praks. Meestel on pöörane plaan ja väljakutse - ehitada seitsme päevaga valmis restoran proovides teha seda null-suuruse eelarve, meeletu taaskasutamise ja üliväikese rohelise jalajäljega. Ees seisab ohtralt lahendamist vajavaid küsimusi - kus, kuidas ja milliste vahenditega?



Viljandist suundub Tallinna seejärel Owe Petersell – kell 20.00 alustava kultuuriloolise sarja "Ühe maja lugu" avasaate peategelaseks on presidendi kantselei Kadriorus. Vaataja ees avatakse esmakordselt presidendi ametihoone seni suletud uksed ning räägitakse lugusid ja legende, mis esindushoonega kaasas käivad. Teejuhiks ja saatjaks on arhitektuuriajaloolane, Eesti kunstiakadeemia rektor Mart Kalm. Oma lemmikkoha Kadriorus avaldab ka president Kersti Kaljulaid.

Läbi sügise toob Owe Petersell ETV ekraanile lood mitmetest märgilistest majadest üle Eesti, põnevaid avastusretki läbi aja ja ruumi pakuvad näiteks Tallinna kunstihoone, EÜS-i maja Tartus, Seewaldi kompleks, Ammende villa Pärnus, rahvusraamatukogu jpt.



Mõne nädala pärast naaseb laupäevadesse uute osadega ka "Õnne 13", mille 29. hooaeg alustab ETV-s 25. septembril kell 20.30.