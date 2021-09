Galerii: filmi "Suvitajad" viimane võttepäev Saaremaal

Saaremaal Kavandi külas filmiti 7. septembril viimased stseenid mängufilmist "Suvitajad", mille esilinastus on planeeritud Juhan Smuuli 100. sünniaastapäeva paiku 2022. aasta alguses.

"Suvitajad" produtsendi Tanel Tatteri sõnul soosis ilm filmivõtete õigeaegset valmissaamist. "Kuigi mõnel võttepäeval pidime hakkama saama vihmase ilmaga, õnnestus meil enamik planeeritud võttepäevi ja saime koostöös saarlaste ning Saaremaa ettevõtetega filmi õigeaegselt lindile. Septembri lõpus jääb meil filmida vaid kaskadööristseen taluperemees Ärni ja suvitajast peaosatäitja Sohviaga," lausus Tatter.

Viimasel võttepäeval filmiti jaanilõkke ääres sündinud draama, mille käigus selgub filmi lõpplahendus. Võttepäevallõi kaasa suur osa filmis kaasa tegevatest näitlejatest: Kaire Vilgats, Meelis Rämmeld, Maarja Jakobson, Kristel Elling, Adele Taska, Ago Anderson, Pääru Oja ja Robert Klein.

"Suvitajad" stsenaariumi kirjutas Martin Algus Juhan Smuuli samanimelise jutustuse ainetel. Film valmib Juhan Smuuli 100. sünniaastapäevaks ning Tanel Tatteri sõnul on see ühtlasi austusavaldus kultuskomöödiale "Siin me oleme", mis vändati sama algmaterjali põhjal.