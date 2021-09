Ed Sheeran avaldas uue singli "Shivers"

Laulu autoriteks on Ed Sheeran, Steve Mac ja Suurbritannia produtsent FRED. Muusikavideo autoriks on režissöör Dave Meyers, kelle abil sündis ka Ed Sheerani eelmise singli "Bad Habits" muusikavideo.

Uus stuudioalbum "=" on neljas plaat, mille on Sheeran nimetanud sümbolite järgi. Järgnedes Sheerani albumi "÷" ajastule, leidis Ed end kohast, kus oli oluline üle vaadata nii oma senine eluviis kui ka sinna kuulunud inimesed. Albumi jooksul vaatleb Sheeran armastuse mitmeid tahke (lugudes "The Joker And The Queen", "First Time", "2step"), kaotust ("Visiting Hours"), vastupidavust ("Can't Stop The Rain") ja isa rolli ("Sandman", "Leave Your Life"), analüüsides seejuures ka omaenese reaalsust ja karjääri kulgu ("Tides").