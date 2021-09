Vladislav Koržetsi 70. sünnipäeva puhul valmis portreesaade

Matemaatik, saatejuht, kirjanik, humorist, loodusesõber ja kalamees Vladislav Koržets tähistab 9. septembril 70. sünnipäeva. Juubilarist on valminud ka värske portreesaade, mis ETV ekraanile jõuab 10. septembril.

"70 on üksjagu. Andku jumal veel päevakesi rõõmu tunda endast ja teistest," ütleb Vladislav Koržets värskes portreesaates "Vladislav - matemaatik sule ja õngega". Vestluses Kaidor Kaharile tuleb juttu mehe pöörastest aegadest ja pöördelistest muudatustest ellujäämise nimel, perest, huumorist ja loomingust.

Muidugi ei saa ka sel kohtumisel mööda kalastamisest ja selle võludest, mida Koržets võrdleb idamaise meditatsiooniga. "Selle eesmärgiks on teadupärast vabaneda igasugustest mõistetest ja oma suurest tarkusest, mis tegelikult on paras lollus," muheleb ta ja lisab, et kalale lähebki ta sooviga mitte mõtelda. Juubelisaates võetakse vaataja kaasa nii Vladislav Koržetsi koju, aga ka loodusesse ja kalale.

"Vladislav - matemaatik sule ja õngega" on ETV eetris 10. septembril kell 20.