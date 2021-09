Justin Timberlake tähistab albumi "FutureSex/LoveSounds" 15. aastapäeva

Albumi produtseerisid muuhulgas ka Rick Rubin ja Timbaland ning plaadil olid hitid nagu "SexyBack", "My Love" ja "What Goes Around...Comes Around".

Timberlake tähistab aastapäeva koos fännidega sotsiaalmeedias, kus on jaganud nii pilte kui klippe ajast, mil album ilmus.

"15 aastat tagasi ilmus minu teine stuudioalbum "FutureSex/LoveSounds"" kirjutas Timberlake Instagramis. "Iga album on erinev peatükk mu elust ja mulle väga eriline, aga see album... Mul pole isegi sõnu."

View this post on Instagram A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake)

"Mul palutakse tihti nimetada enda lemmiklugu sellelt albumilt, aga need on kõik justkui minu lapsed, seega ma ei suuda valida. Aga ühte ma tean: see album on siiani väga hea."

"FutureSex/LoveSounds" jõudis nii USA-s kui ka näiteks Suurbritannias albumiedetabelites esikohale, samuti auhinnati album nelja Grammyga, seal hulgas parima tantsualbumi ja parima meesvokaali kategoorias.