Tartu sooloartist 1695 avaldas debüütalbumi "Lennud loojangusse"

Peamiselt metal-ringkondades tuntud Tartu muusik artistinimega 1695 avaldas oma esimese eksperimentaal-ambientliku sooloalbumi "Lennud loojangusse / Flights to Dusk".

Helikandja stiilidele truudusetust vandunud muusika lainetab dungeon synth'ist dark folkini, tehes põikeid gregoriaanlikesse traditsioonidesse või suisa absurdi.

1695 ise peab oma albumit metsikute loomelendude logiraamatuks ning ülistuslauluks ebatäiuslikkusele. "Ehkki mõni idee oli oma aega oodanud juba aastaid, said kaheksa lugu reaalse helikuju 2020. aasta eriolukorra kargetel kevadõhtutel. Sestap kujunes neid ühendavaks jooneks teatud omaette olek ja igatsus loojangutaeva värvide järele. Aeg on "Lennud loojangusse" väljatuleku jaoks õige – algava sügise pimedad õhtud vajavad just sedasorti nihestunud nukrust," rääkis muusik.

Albumi "Lennud loojangusse / Flights to Dusk" avaldas plaadifirma Warhorn Records limiteeritult kassetina ja digitaalselt Bandcampis.