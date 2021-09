Steps To Synapse'i vokalist avaldas artistinime IPE alt soololühikogumiku

Pärnu indie-bändi Steps To Synapse vokalist Ivo Leesar on sooloartistina võtnud nimeks IPE ning avaldas kolmeloolise EP "Leesar, ühe A-ga".

"Ma olen väga kaua tahtnud seda teha," avas Ivo teose tagamaid. "Mingil kõige valjumal ja avalikumal moel lahendada asjaolu, mis on mind terve senine elutee saatnud - mu nimi kirjutatakse valesti."

Leesar lõpetas möödunud aastal Otsakooli muusikaproduktsiooni eriala, mille lõputööks oli kõik kaardid mängu panna ning otsast lõpuni ise meisterdada kolmelooline teos. IPE, olles inspireeritud ühemehe-produktsioonidest nagu Vaiko Eplik, Misha Panfilov, Tame Impala, GUM, JMSN jpt, nägi selles oivalist võimalust ka ise sarnane sooloretk ette võtta.

"Kaks pead on kaks pead, aga see, milleks võib suuteline olla üksik aju, on mind alati lummanud. EP pealkiri koos kolmeosalise sisuga ongi pigem metafoor enda võimsuse ja haavatuse tundma õppimisele ning sellega leppimisele. Tunne oma koljus olevat juhtimisjaama ja saa temaga sõbraks. See ei jää tagajärgedeta, kui sa talle vastu töötad."

Lisaks kinnitab IPE, et lühimängiv päris nii morbiidseks ei kisu ning kuulaja kõrvad valjudest trummidest, särisevatest kitarridest ning tabavast lüürikast vaeseks ei jää. "Aus taipamiste rokk," lisas ta.

Lisaks uuele sooloprojektile on Leesar aastaid olnud tegev bändis Steps To Synapse, millega on välja antud lühimängiv, kauamängiv ja mitu singlit, sealhulgas Frediga koos tehtud "Je Te Veux".