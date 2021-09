Hiina sotsiaalmeediaplatvormil keelati 22 K-popi fännikontot

Keelatud kontode seas olid ka Korea popbändi BTS-i fännid, kes kogusid ühiselt raha, et bändi liikme Park Ji-Mini sünnipäevaks kujundada laulja teemaline lennuk. Weibo süüdistas aga fänne ebaseaduslikus raha kogumises ning kinnitas, et on rangelt vastu taolisele mõistusevastasele staarihullusele.

The First in the world—Customized Exclusive Airplane in cooperation with Jeju Air



Period: 9.1-11.30

Flight Number: HL8087



Note: The route may be changed due to some special reasons, please download Flightradar24 to check the flight information. pic.twitter.com/vp6AMpqjgd