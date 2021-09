Heidy Tamme: Uno Loop on kordumatu

"Uno on meie muusika- ja kultuurimaastiku üks teemante. Olles teinud temaga palju-palju koostööd, meenutan, kuidas ta mind haris, kuidas ta mulle õpetas oma sportlikku eluviisi. Ta vedas mind isegi Viljandisse järve peale sõudma," meenutas Tamme "Ringvaates".

"Tema väärtus seisneb ka selles, et ta teadis täpselt, millist muusikat tema esindab ja ta kunagi ei läinud moevooludega kaasa, mis mind alguses ärritas. Meil oli suured vaidlused, sest mina noore vasikana tahtsin teistmoodi teha. Olin varietees esinenud, ütlesin, et teeme ilusad kostüümid, aga tal oli kindel liin. Nüüd võin olla väga tänulik, sest ta pani minu temperamendi paika," tõdes laulja.

Eriliseks tegi Tamme sõnul Loobi ka see, et ta oli tõeliselt haritud muusik. "See, kuidas ta valdas kitarri ja kirjutas Eesti esimese kitarriõpiku... Ja see jumalik hääl, see tämber!"

Inimesena oli Loop aga pigem uje ja südant Tamme sõnul ei puistanud. "Ega ta ei olnud selline artistitüüp, kes tuleb, istub ja terve ruum on teda täis," rääkis ta. "Ta oli jälgija, aga oma asja tundis väga hästi ja oma toredaid, muhedaid naljakesi ütles ka möödaminnes. Kui ärkvel olid ja panid tähele, siis leidsid tera üles. Ta ei taotlenud olla keskpunktis, olla tähtis ja suur, aga ta lihtsalt oli seda."

Tamme sõnul Eestis praegu sellist muusikut ei paista, kes suudaks küündida Uno Loobini. "Ta on kordumatu, temaga peab kohtuma, et saada aru, kes ta on," rääkis ta. "Tema sportlikkus, rangus nõudlikkus, teadlikkus, taotlus... Ta teadis täpselt, mida ta tahab ja selle eest olen ma lõpmata tänulik."