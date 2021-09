Moekollektsionäär: stiil on alati odav, mood on alati kallis

Moeajaloolane ja kollektsionäär Aleksandr Vassiljev on moe kogumisega tegelenud juba üle 40 aasta. Tema kogu asub Leedus ja selles on hetkel üle poole miljoni riideeseme.

Suvel jõudis näitus tema kollektsiooniga ka Pärnusse, kus esindatud maailmakuulsate moeloojate loetelu on pikk: Christian Dior, Pierre Cardin, yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy jt. Lisaks eelmise sajandi moele on näitusel näha ka kaasaegsemaid rõivaid, näiteks roosa kostüüm filmist "Seks ja linn", mida kandis Samantha tegelaskuju.

Naistele, kes sooviksid olla stiilsed, aga ei saa kalleid disainerrõivaid lubada, on Vassiljevil lihtne nõuanne. "Tuleb valida oma stiil. Stiil on alati odav, mood on alati kallis. Kui sa tead, milline stiil, värv, vorm, kangas, kombinatsioonid sulle sobivad, siis võid minna ka kasutatud riiete poodi ja riietuda väga odavalt, osta rõivaid 5-10 euroga, aga väga stiilne välja näha."

"On naisi, kes maksavad rõivaeseme eest 2000 eurot, aga näevad ikka halvad välja. Kahjuks on oluline see, kuidas sa rõivaid kannad, mitte aga see, mida sa kannad," ütles ta.