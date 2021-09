Kahe Michelini tärniga restoranis töötanud naine peab Setomaal mahetalu

Anželika Gomozova teekond sai alguse Lõuna-Iirimaal hotellis, kus töötas ettekandja ja vahetusvanemana ning meenutab, et kogemus oli põnev. "Seal käis ka kuulsaid inimesi: Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones ja Tiger Woods," rääkis Gomozova "Ringvaates". "Nad olid nii sõbralikud ja tavalised, nii et ma ise ka ei pabistanud. See kõik oli nii orgaaniline ja tavaline."

Edasi reisi naine Inglismaale ja töötas kahe Michelini tähega restoranis, kus toidukriitikud ja -blogijad olid tavapärased külalised. "See oli kõrgtase ja ükski toit ei läinud nii välja, et peakokk ise ei vaadanud seda."

Seal sai ta palju inspiratsiooni ka toidu kasvatamiseks. "Seal oli oma aed ja ürdiaed, kus toimetas aednik. Restoranis oli puhas ja maitsev tooraine," rääkis ta.

Ühel hetkel tundis aga naine, et on aeg tagasi Eestisse tulla. "Oligi see tunne, et olen enda mõistes kõik saavutanud. Ma sain keele selgeks, sain töötada tipptasemel restoranides, kohtuda huvitavate inimestega, kellest mõned mõned siiamaani sõbraks jäänud. Oli see tunne, et nüüd aitab ja tahan tulla oma kodumaale tagasi."

Mõned aastad pidas ta Tallinnas omanimelist kohvikut, kuid siis tuli koroonapandeemia. "Päevapealt jäid üritused seisma. Tulin tallu ja sain aru, et väga tagasi ei taha minna ja jäingi. Teadsin, et olukord ei lõpe. Mu südamesoov ongi olnud, et tahan siia tallu tagasi tulla," tõdes Gomozova.

Talus on tema hoole all lehmad, vasikas, lambad, haned, kanad, kolm koera, kaheksa kutsikat ja kass. Lisaks kasvatab ta ka ise mahetoitu, millest piisab endale ja mida müüb ka kohvikutele ning koolidele.

"Ideede puudust pole, ainult tee. Natuke tuleks raha ka kuskilt hankida, aga kui on tahtmine, küll siis see ka tuleb," lausus ta.