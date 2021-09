Olav Osolin ABBA-st: nostalgiasõpradele on see suurepärane kingitus

Osolin rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et ABBA on tema noorusaja bänd ning mäletab selgelt, kui nad Eurovisioonil 1. koha pälvisid. "Läksime emaga tädi juurde Eurovisiooni vaatama ja meil õhtul jagunes seltskond kohe pooleks, sest kõik vanemad inimesed ütlesid, et see ABBA pole mitte midagi oma "Waterlooga", aga mina olin "Waterloost" nii vaimustunud ja hoidsin pöialt," meenutas ta. "Ütlesin, et kui ABBA võidab, siis lähen koju tagurpidi neljakäpakil. Ja ABBA võitis ja läksingi tagurpidi neljakäpakil koju, sest olin neist nii vaimustunud."

"Kui olen tagasituleku uudist lugenud siit ja sealt, siis see jätab mulle kahesuguse mulje. [...] Kui kuulata kahte laulu, mis on välja tulnud, siis tundub, et see on enamvähem see sama ABBA, mis 70-80ndatel oli. Tundub, et väga palju uut sealt võib-olla ei tule, aga kindlasti nostalgiasõpradele on see suurepärane kingitus," kommenteeris Osolin ABBA uut loomingut ja peagi ilmuvat uut albumit.