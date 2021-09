Galerii: piilu "Terevisiooni" telgitagustesse

ERR-i fotograaf Kairit Leibold käis kolmapäeva hommikul "Terevisiooni" stuudios ning jäädvustas seda, kes ja kuidas töötavad selle nimel, et armastatud hommikusaade eetrisse läheks.

"Terevisioon" pakub värskeid uudiseid ja huvitavaid vaatenurki erinevatele teemadele igal argihommikul.

Kolmapäeval oli stuudios mitmeid põnevaid külalisi, kellega arutati erinevaid päevakajalisi teemasid. Näiteks rääkis Võrkpall24.ee peatoimetaja Karl Rinaldo, kuidas on Eesti võrkpallikoondisel seni kodusel EM-finaalturniiril läinud ja millised võimalused on alagrupist edasi 16 parema hulka pääseda. Lisaks räägiti energeetikaekspert Einari Kiseliga elektrihindadest, filmikriitik Tristan Priimägi jagas filmisoovitusi ning toitumisnõustaja Kristin Salupuu selgitas, miks on kasulik süüa täisteratooteid.

"Terevisioon" on eetris esmaspäevast reedeni ning alustab kell 6.55.