Eestlanna Kailashi mäe palverännakust: olen seda juba kaks korda teinud

Eestlanna Heli Grauberg, kes on kaks korda läbinud Tiibetis asuva Kailashi mäe tehtava palverännaku, kirjutas selle põhjal ka raamatu "Palverännud Tiibeti Müstilise Kailaši mäe juurde". Intervjuus kinnitas ta, et plaanis ka kolmandat reisi, aga koroonaviiruse tõttu tuli plaanid tühistada.

Heli Grauberg selgitas Kailashi mäe otsa tohib ronida vaid pattudest täiesti prii inimene. "Sellist inimest ilmselt ei ole, seega käivad palverändurid ikkagi 52 kilomeetrit ümber mäe," ütles ta ja lisas, et umbes 16 aastat tagasi kuulis ta juhuslikult selle mäe olemasolust.

"Kõige kõrgem koht sellel matkal 5630 meetrit, see on ikka päris kõrge," kinnitas ta ja mainis, et ühe palveringi sooritamine annab andeks kõik su elust tehtud patud. "12 ringi annab andeks nii patud eelmistes eludes kui ka sellest ning 108 ringi läbimine annab võimaluse tõusta ümbersündide ahelast nirvaanasse," selgitas Grauberg, lisades, et temal on tänaseks tehtud kaks ringi. "Plaanisin teha ka kolmandat, aga kuna tuli koroonaviirus peale, siis see jäi ära."

Selle rännaku käigus palvetas Heli Grauberg mäe poole, mille otsas elab hindude uskumuse kohaselt jumal Shiva. "Tavaliselt võtab see rännak kolm päeva, aga tiibetlased teevad seda ise palju kiiremini, nad võivad seda teha ka ühe päevaga. Otseselt mägironija oskuseid see rännak tema sõnul aga ei vaja, vaid see on ikkagi ümber mäe käimine hõredas õhus. "Väga raske on juttu ajada, rohkem oled omaette."

Kailashi mäe jalamil inimesi ei ela, vaid seal on ainult palverändurid. "Lisaks sellele mõned üksikud söögikohad ja ööbimispaigad," mainis ta.