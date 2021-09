Tõnis Siigur: Bourdain ühendas oma kokasaadetes toidu, poliitika ja reisimise

Tõnis Siigur kinnitas, et tema kokkupuude Anthony Bourdainiga jääb 1990. aastate lõppu ja 2000. aastate algusesse. "Sel ajal oli ka tema põhiline tähelend, kui ta kirjutasid väga häid raamatuid ja tegi ülihäid kokasaateid," sõnas ta ja mainis, et nende raamatutes olid pigem lood, mis olid väga tõetruud ja huvitavad. "Seal polnud lihtsalt kuivad retseptid, vaid pigem lood tema tegemistest, reisimistest, kogemustest," selgitas ta, lisades, et ka Bourdaini kokasaadetes olid ühendatud reisimine, poliitika ja toit. "Ta andis hoopis teise lähenemise tavapärasele kokasaatele."

"Ta tegi kindlasti ka väga hästi süüa, aga paljude inimeste mälestused seostuvad just tema telesaadete ja heade kokaraamatutega, vähesed teavad tegelikult, kus ta oma kokakarjääri tegi ning kus tema restoranid olid," tõdes ta ja kinnitas, et kokandus polegi võib-olla kõige olulisem. "Ka tema tööd kirjanikuna võib kokatööks pidada."