Reikop seenelkäigust: leidsin metsast ainult kolm söödavat seent

"Ma korjasin kõik söödavad seened metsast ära, mis ma leidsin," tõdes Reikop ja lisas, et kuna ta tunneb ainult puravikku ja kuuseriisikat, siis ta saigi vaid kolm seent. "Õnneks teised seenekorjajad, kellega koos ma käisin, korjasid rohkem ja sõin nende seenekastet juba laupäeval."

Samas kinnitas ta, et metsas oli ka männiriisikaid ja pilvikuid, kuid nad leppisid oma seltskonnas kokku, et ei hakka korjama seeni, mida tuleb hiljem kupatada.

Grete Lõbu saak oli aga pisut parem ning tal õnnestus teha isegi neli purki marineeritud seeni. "Ma olen teinud kolm korda elus seenekastet, kaks korda neist sel sügisel, ja ühe korra seeni marineerinud," mainis ta ja kinnitas, et seenemarinaad peab olema eriti äädikane.

Reikopi arvates peab aga seenemarinaadis olema just magus ja hapu heas tasakaalus. "Ma olin valmis sind solvama, kui see poleks hea olnud, aga see on tõesti väga hästi tehtud," sõnas ta pärast Grete Lõbu marineeritud seente proovimist. "Kui sa järgmine kord proovid sama maitset saavutada, siis see ei tule enam välja."