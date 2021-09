Teisipäeval algab 39. Tudengijazz

Festivali avab teisipäeval, 7. septembril Tudengijazzi avajämm Philly Joe's, mis on kõigile huvilistele tasuta. Juba 8. septembril jõuab Tudengijazz Genialistide Klubisse Tartus. Neljapäeval, 9. septembril on festival Viljandis Rüki galeriis ja Sillamäe Jazz Time Club'is. Tudengijazzi viimastel päevadel, 10. ja 11. septembril, toimuvad kontserdid pealinnas – Philly Joe's ja Fotografiskas.

Tudengijazzi selle aasta programmi kuuluvad TamTam, Neon Fir, Hommage, Pennar & Friends, Karl Tammaru Trio ja Gaspard Baradel Quartet (FRA).

Tudengijazz on rahvusvaheline tudengite rütmimuusikafestival, mis on pühendatud muusikat õppivatele noortele ja nende värsketele ideedele. Festivali eesmärgiks on anda tudengitele võimalus õppida läbi esinemiste, tutvustada noortele jazzmuusikat ja toetada rahvusvahelisi ühisprojekte. Alates 2011. aastast on Tudengijazzi ametlikuks korraldajaks Eesti Jazzliit, kelle eesmärgiks on Eesti jazzmuusika arendamine ja edendamine kodu- ja välismaal.

Festivali programmiga saab tutvuda ürituse kodulehel.