Marko Reikop andis oma hääle multifilmi telereporterile

"Kui mulle tehti ettepanek "Käpapatrullis" rolli teha, mis on muidugi imepisike roll, seal mul üle kümne repliigi pole, siis polnud ma isegi kuulnud sellest," rääkis Reikop ja ütles, et väikeste laste seas on see film väga populaarne.

Ta tunnistas, et tegelikult oli see kogemus tema jaoks väga hirmutav. "See oli väike roll, 6-7 repliiki, aga ma tõesti pole näitleja, ega mind asjata ei võetud lavakunstikateedrisse vastu," muigas Reikop.

Märkamata ei jäänud ka see, et Reikop ja tema multifilmikarakter on väga sarnased. "Ma arvan, et Tiina, kes seda asja korraldas, valis selle põhjal, et ma kunagi nägin täpselt samasugune välja nagu see tegelaskuju oli."