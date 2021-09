Janet Jackson jagas esimest lühiklippi enda eluloofilmist

"See on minu lugu, räägitud minu poolt, mitte läbi kellegi teise pilgu," räägib lauljatar klipis. "See on tõde. Võta või jäta. Armasta või vihka seda. See olen mina."

Klipis on näha ka Missy Elliotti, Mariah Carey'd ja Paula Abduli, kes arutavad Jacksoni mõju. Samuti on klipis lühike lõik ka laulja vennast Tito Jacksonist ning lisaks ka paar klippi Janetist koos enda venna Michael Jacksoniga.

Lühiklipi kohaselt on filmi tehtud juba viis aastat. Dokumentaali lavastaja on Ben Hirsch ning produtsendid Janet Jackson ja Randy Jackson.