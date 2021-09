Andrus Kivirähk: ma ei pane praktiliselt kunagi kodus muusikat mängima

Nii isa kui tütar nentisid, et kodus väga palju muusikat ei kuula ja seega teineteise muusikamaitset väga ei tunne.

"Ma ei ole üldse tegelikult mingi muusika kuulaja. Ma praktiliselt kunagi ei pane kodus muusikat mängima, seda juhtub üliharva. Kui valisin siia saatesse lugusid ja püüdsin leida mingit ühisosa, siis nad kõik meenutavad kuudemängu, tihti on seotud filmi või teatriga," rääkis Andrus Kivirähk. "Mind huvitab muusikas mingi lugu või narratiiv. Mulle väga meeldib, kui näitleja esitab muusikat. Nad teevad seda hoopis teistmoodi kui päris lauljad - nad annavad mingi rolli sinna taha. Mulle meeldib teater, aga muusika on nendest kaunitest kunstidest mulle kõige tundmatum ala."

Reklaamiagentuuris töötav Liisa Kivirähk nentis, et reklaamis on muusikal oluline roll. "On hea, kui tunned muusikat, eriti eesti muusikat. Mina olen teadlikult tutvunud eesti muusikutega eesmärgil, et tutvuda selle maailmaga, sest muusika on alati osa kultuurist ja see on inimeste jaoks niivõrd tähtis, et seda on hea teada. Nii mõistad ka võib-olla eestlasi paremini, kui tead Smilersi sõnu peast," naljatles ta.

Andrus lisas, et ka tema hoiab end siiski noorte ja populaarsete eesti muusikutega kursis. "Kui mingist eesti artistist räägitakse piisavalt palju, siis tekib mul uudishimu, lähen ka Youtube'i ja üritan kuulata, et saada ka teada, millega on tegu. Ma pole selline, kes käib kõrvaklapid peas, aga ma kuulan korra ära ja siis tean, et see artist teeb sellist muusikat."

Ühe enda läbi aegade lemmikloona tõi Liisa välja näiteks Vanilla Ninja hiti "Tough Enough". See on esimene ja viimane bänd, kelle kohta olen julgenud öelda, et olen nende fänn," rääkis ta. "Mul oli nende plaat ja T-särk, mis on ka jäänud viimaseks minu omatavaks albumiks ja ka viimaseks bändi T-särgiks, mida olen omanud. Valisin välja ma lemmiku, milleks on "Tough Enough". Väiksena ei saanud ma aru, mida see tähendab, see oli lihtsalt laheda kõlaga laul, aga nüüd saab juba mõttest ka aru."

Andrus Kivirähk nentis, et see laul talle üllatusena ei tulnud. "Ma seda Vanilla Ninja fänlust tean," nentis ta. "Kodus nii väga seda ei kõlanud, aga teadsin, et Liisale see kohutavalt meeldib, ta käis isegi lauluväljakul Vanilla Ninja kontserdil."

Andrus Kivirähk tõi ühe enda lapsepõlve lemmikuna välja Kukerpillide laulu "Jahitrofeed". "Olin 6-7-aastane, kui see laul mulle meeldis. Meil polnud kodus kommet, et muusika mängib, aga meil oli grammofon ja vinüülid. Enamus neist olid "Onu Remuse lood" ja laste muinasjutud, mina üksi mängisin seda grammofoni. Üks plaat, mis polnud "Onu Remuse lood", oli Kukerpillide plaat ja sellel oli minu lemmiklugu "Jahitrofeed". Seda väntasin ikka peaaegu iga päev, laulsin kaasa ja lõin suures toas tantsu," rääkis ta.

Ühe hoogsama lemmikuna tõi Liisa välja vene grupi Serebro loo "Mama Ljuba". "See lugu on pühendatud mu sõbrannadele," ütles ta. "See on hoogne laul, mis on meil alati kuskil playlist'is, milleta ükski pidu ei möödu ja tänu sellele on see saanud sellise armsa koha südames."

Andrus rääkis, et üks bänd, kelle kontserdile sõpradega alati proovis jõuda, oli Singer Vinger ning tõi välja loo "Vastandite ühtsus ja võitlus". "See lugu on pärit pubekaeast või gümnaasiumiajast. Ma pole kunagi olnud eriline kontserdil käija, välja arvatud gümnaasiumiajal, kui said käidud. Üks bänd, kelle kontsertidel alati sõpradega käisime, oli Singer Vinger," meenutas ta. "Valisingi sellise loo, mis pole võib-olla kõige tuntum Singer Vingeri laul, ta pole isegi nende põhiplaatide peal milllegipärast, aga see on väga hea lugu ja väga hea sõnumiga."

"Kui esimesed kaks laulu valisin sellised sümboolsed laulud, mida igapäevaselt ei kuula, siis kolmas laul on selline, mida võib-olla kuulaks ka igapäevaselt," rääkis Liisa Rejjie Snow loost "LMFAO". "Kui aasta lõpus on Spotify kokkuvõtted, mis laule kõige rohkem kuulanud olen, siis see laul on mul alati tipus, kui mitte esimesel kohal."

Andrus Kivirähk tõi veel ka ühe oma lemmikuna välja Monty Pythoni huumori, mis ka lauludesse jõudnud. "See laul sümboliseerib mu sügavat armastust Monty Pythoni huumorigrupi vastu, kes on kindlasti minu huumoriisa, kelle sketše vaadates olen palju õppinud ja minu huumorist on kindlasti leida paralleele Monty Pyhtoniga," tutvustas ta lugu "Every Sperm Is Sacred".