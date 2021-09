Uus saatesari "Siin me oleme" tutvustab maainimeste muresid

"See on nii tore, et meie inimesed ei ole üldse kaeblejad ega vingujad," sõnas Mõttus "Terevisioonis".

Saated on jaotatud teemadekaupa. Näiteks lahatakse esimeses episoodis üksinduse küsimust. "Üksindus kui selline on kaasaja kõige võimsam pandeemia, millest võib-olla meil siin räägitakse veel väga vähe," arvas Mõttus.

Üks saade uurib aga hoopis salaja peetud sigu. "See on ka märgiline lugu. See räägib sellest, kes me ikkagi, eestlased, oleme," kommenteeris saatejuht. "Me oleme selline tugev rahvas, kes ajab igatahes oma asja. Põrandaalune liikumine on meile vägagi tuttav.

Maal leidub ka perekondi, kes siiani elavad elektrita ja püüavad nii hakkama saada. Vajalikku tehakse generaatori või päikesepatareide toel, kuid see katab vaid umbes 1/3 nende vajadustest.

"Siin me oleme" alustab esmaspäeval kell 20.