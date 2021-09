"Maailma kõige targem rahvas" läheb teisel hooajal lasteaeda

Uuele õppeaastale kohaselt on ka saates palju muutunud. Lähtudes teadmisest - kõik saavad õppida paremini õppima - alustab saatesari sellel aastal lasteaiast.

Uuritakse, kuidas kujuneb arvutaju, mis on aluseks elukestvale sõprusele matemaatikaga ning vaadatakse, kuidas arendada lapse enesejuhtimisvõimet.

Lisaks lasteaia põnnidele löövad uuel õppeaastal kaasa nii põhikooli õpilased kui ka täiskasvanud õppijad, kes seisavad silmitsi õppimisalaste vääruskumustega ning uurivad üheskoos õppimise võlusid.

Kokku osaleb erinevates katsetes nooremaid ja vanemaid 15 koolist, saate valmimisele aitab Kati ja Grete kõrval kaasa 14 teadlast ja õpetajat. Saates nähtavad katsed ei ole küll sama mahukad kui teadustöödega kaasnevad, kuid samas pakub värske hooaeg eksperimendi, mis kestis enam kui ühe suvekuu. lisaks käisid ka käsipalli harjutavad poisid kaamera ees terve nädala jooksul toimunud treeningutel.

Saatejuht Urmas Vaino on optimistlik: "Uus hooaeg peab silmas paari peamist keskset ideed õppimises. Esiteks, õppimiseks on vaja õppija autonoomiat. Väga lihtne on õpilase iseseisvus asendada käsu ja keeluga, me oleme sellega harjunud rohkem kui peaks. Teiseks, koostegemise jõud ja kõik see, kuidas seda toetada. Kolmandaks lükkame ümber mitu õppimisalast väärarusaama. Kõik, kes hoolivad teadmistest ja tarkusest, peaks seda saadet vaatama! Nii selleks, et kinnistada oma varasemaid teadmisi või siis hoopis selleks, et saada midagi uut teada iseenda kohta. Me kõik saame õppida paremini õppima."

"Maailma kõige targem rahvas" on eetris neljal järjestikusel teisipäeval kell 20.