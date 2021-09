Wateva avaldas muusikavideo loole "Disposable Society"

Elektroonilise muusika kollektiiv Wateva avaldas muusikavideo enda äsja ilmunud samanimelise debüütalbumi nimiloole "Disposable Society", millele andis enda hääle lauljatar manna. Postapokalüptilise temaatikaga muusikavideo režissöör on Marta Vaarik ning tegemist on kõige rohkemate eriefektidega loodud muusikavideoga Eestis.

Wateva äsja ilmunud album on postapokalüptilise temaatikaga, tuues tähelepanu ühiskonna tarbimisele ning sellele, kuidas see inimkonda ja planeet Maad pikas perspektiivis mõjutab. Nii oli režissöör Marta Vaariku sõnul muusikavideo eesmärk ennustada 5000 aastat tulevikku ning milline maakera siis välja näeb. "Meil oli ka helgemaid stsenaariume, kuid kui mõistsin, et Wateva liikmed Kris ja Hugo (Kris Evan Säde ja Hugo Martin Maasikas – toim.) on ise pigem tumedamad tüübid, mängisin ka muusikavideo julmema versiooni peale, mida videos näeb," rääkis Vaarik.

"Maakera on läbi ja lõhki ära kasutatud ja meie kallist, sinisest kristallist kosmoses on alles vaid mõttetu, ära vägistatud söetükk. Seda kõike, kuniks tuleb võimas ja tugev naiskarakter, keda kehastab imeline manna ning kes maailma ära päästab," kirjeldas Vaarik muusikavideo ideed. "Usun, et maailm vajab tarku ja tugevaid naisi, siis lähevadki asjad paremaks. Uued inimesed tulevad ju naiste seest! Lapsed ja maakera on vaja kaissu võtta."

Muusikavideos, mis on kuus minutit pikk, on vaid üks kaader, kus puuduvad eriefektid. "See on see kaader, kus on näha minu 93-aastast vanaema Liivi Lembrat, kelle käte vahelt väikese Krisi tegelaskuju välja piilub," selgitas Vaarik.

Eriefektid on ka põhjus, miks video valmimiseks läks tervelt viis kuud. "Alustasime albumi visuaalide ideetamist juba aprillis, luues ümbritsevat maailma ning selle identiteeti," ütles VFX-kunstnik Marten Sion. "Muusikavideos pidi algselt olema päris kaadreid ja eriefekte suhteliselt pooleks, kuid Marta ägedad ja hullumeelsed ideed keerasid VFX (eriefektid – toim.) poole põhja ja nii me pihta hakkasimegi."

"Töö valmis ühise pingutusena, saime abi mitmelt artistilt, kes päevad-ööd meiega koos rabasid, et saada selle suvega kätte parim tulemus. Alati on kaadreid, mida tahaks veel ja veel ümber teha, muuta või lisada, kuid ühel hetkel tuleb see üle anda," lisas Sion ja tunnistas, et töötunde ta kokku lugeda ei julge, aga lisas, et peamine on see, et lõppkokkuvõttes sai loodud väga huvitav ja eepiline maailm, mis kõnetab loodetavati igaüht, kes värsket muusikavideot vaatab ja Wateva debüütalbumit kuulab.

Muusikavideo režissöör on Marta Vaarik, operaator Gunnar Laal, kunstnik Fey Piir ja monteeris Moonika Põdersalu. Eriefektid lõid Egert Kanep, Marten Sion, Märten Matthias Rääli, Orkun Sanal ja Alexey Bogomolov (ShardVFX) ning Sander Tuvikene (TUWI VFX). Video valmimisele aitasid kaasa Anneli Säde, Kirke Talu, Katja Adrikova, Erik Merisalu, Patrick Soome ja Universaal Universum.

Lisaks Liivi Lembrale kehastavad "Disposable Society" muusikavideos peategelasi manna, Kenno Rand ning WATEVA liikmed Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde. Maasikas ja Säde on värskelt ilmunud muusikavideo lõpptulemusega väga rahul ning tunnistavad, et ka muusikavideo filmimine oli omaette kogemus. "Nii tuusa kollektiiviga võiks iga kuu uue muusikavideo välja anda," ütles Maasikas