Whitesnake esineb järgmisel suvel hüvastijätuturnee raames Eestis

Whitesnake'i loojaks on endine rokkbändi Deep Purple laulja David Coverdale.

"Mul on olnud suur au tuuritada siin planeedil pea 50 aastat. Olen tähistanud uskumatuid hetki miljonite inimestega üle maailma ja nad kõik on mind toetanud sellel unustamatul teekonnal. Ma lihtsalt armastan oma tööd! Peaaegu viiskümmend aastat, viis magusat kümnendit . Aitäh teile!" avaldas Coverdale.



1978. aastal loodud bänd on rikas hittide poolest. Edetabelite esikohtadel on olnud singlid "Here I Go Again" ja "Is This Love", plaatinaplaadi on saanud albumid "Trouble", "Lovehunter", "Ready and Willing", "Come an' Get It", "Slide It In" ja "Whitesnake".

Bändi algaval kontsertturneel kuuleb valiku lugusid nende 13. stuudioalbumilt, teiste seas ka Whitesnake'i suurimaid hittlugusid.