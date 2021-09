Disclosure esineb 2022. aastal Eestis

Briti tantsumuusika duo Disclosure esineb 22. märtsil 2022 Euroopa turnee raames ka Eestis. Saku suurhallis toimuv kontsert on ka nende esimene live-kontsert Baltikumis.

Seitsme Grammy nominatsiooniga vendadest produtsendipaar andis 2020. aasta augustis välja oma kolmanda stuudioalbumi "Energy", kus löövad muuhulgas kaasa Kelis ("Watch Your Step"), Amine ja Slowthai ("My High") ning Kehlani ja Syd ("Birthday").

Tänaseks on Disclosure avaldanud kolm albumit, lisaks mullu avaldatud "Energy'le" ka "Caracal" (2015) ja "Settle" (2013). Augustis andsid nad välja ka viieloolise EP "Never Enough".

Eestis esines Disclosure 2011. aastal ööklubis Balou DJ-set'iga, samuti astusid nad 2019. aastal DJ-kavaga üles Positivus festivalil.