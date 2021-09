Briti popbändi Girls Aloud liige Sarah Harding suri 39-aastaselt

Harding avaldas 2020. aasta augustis, et tal diagnoositi rinnavähk, mis on levinud ka teistesse kehaosadesse, kirjutab BBC.

Tänavu ütles laulja, et arstide prognoosi kohaselt ta järgmisi jõule enam ei näe.

Harding kirjutas oma autobiograafias "Hear Me Out", et lükkas arsti juurde minekut pikalt edasi, kui leidis 2019. aasta detsembris oma kaenla alt kummalise tüki. Abi saamist lükkas edasi ka koroonaepideemia.



"Ühel päeval ma ärkasin arusaamisega, et olen eitanud kogu seda olukorda. Jah, pidime püsima kodus, jah, levis pandeemia, kuid ma kasutasin seda kõike peaaegu vabandusena, kuidas mitte vaadata otsa asjaolule, et midagi on väga valesti," tõdes laulja.



Girls Aloud moodustati 2002. aastal ning bändi kuulusid veel Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh ja Cheryl Cole. Neiud moodustasid Briti edukaima bändi 21. sajandil. Nad müüsid 4,3 miljonit singlit ja neli miljonit albumit. 2013. aastal läks ansambel laiali.