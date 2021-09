ETV2 teemaõhtu on pühendatud Veikko Tääri juubelile

7. septembril tähistab näitleja Veikko Täär 50. sünnipäeva ning ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud just talle.

21.00 "Tähelaev: Veikko Täär" (ETV 2011)

"Tähelaeva" stuudios on üks ettevõtlik inimene, kes ei ole tagasi kohkunud Kilimanjaro vallutamise ega 90-kilomeetrise suusamaratoni ees. Lisaks on tal ette näidata üle 50 teatrirolli, aga ka enda loodud kohvik. Kõik need erinevad saavutused juhivad meid ühe mehe juurde, kelleks on Veikko Täär.

22.15 "Südamete murdumise maja" 1/2 (ETV 2006)

Hilissuvine äikese-eelne nädalalõpp vana kapten Shotoveri majas. Külla on kutsutud osa paremast kõrgseltskonnast. Kaptenil, kes kuulu järgi olevat oma hinge Sansibaris kuradile maha müünud, on kaks veetlevat tütart, kelle eestvedamisel alustataksegi mänge enese ja teiste paljastamiseks. Saatuslik äike läheneb. Seltskond muutub järjest eufoorilisemaks, kuni pikne põrutab lähedalasuvasse kruusaauku, kus on olnud peidus kapteni dünamiit. Osa külalistest kaob jäädavalt.

Lavastaja Roman Baskin, kunstnik Ann Lumiste. Osades Kleer Maibaum, Carmen Mikiver, Epp Eespäev, Kaie Mihkelson, Tõnu Aav, Roman Baskin, Veiko Täär, Raivo E. Tamm jt. Režissöör Karin Nurm.

23.35 "Südamete murdumise maja" 2/2 (ETV 2006)