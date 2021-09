Carlos Santana palus Laura Pritsil end laval veidi rohkem katta

Ziggy Wildil tuli teha oma muusika esitlemiseks promoplaadid, et anda Santanale võimalus kuulamiseks ja hindamiseks, kas nad sobivad teda kontserdil soojendama.

Laura meenutas saates "Hommik Anuga", et sai kohe pärast salvestust telefonikõne, kus öeldi, et Carlos Santana isiklikult kuulas nende muusikat ja kinnitas nad esinema. "See on nii suur asi!" õhkas Prits.

Küll aga oli Santanal bändile ja eelkõige Laurale üks erisoov. "Seoses sinu väljakutsuva lavariietusega... Kas oleks võimalik end rohkem katta?" meenutas laulja saadud telefonikõnet.

Algselt vaid trikoo ja võrksukkade väel laval olema pidanud Laura kandis Poolas üleni leopardimustrilist pikka trikood.