Kuula, kuidas kõlab "Bohemian Rhapsody" noore viiulivirtuoosi Ingmar Kiviloo esituses

Ingmar on õppinud viiult juba üle kümne aasta ning tunnistas ka ise, et on väga pühendunud.

"Ma mõtlen suurelt ja mu sihid on kõrgel," lausus ta saates. Kiviloo tunnistas, et on väga emotsionaalne inimene ja muusika võtab tal sageli ka pisara silma.

Noormees on lisaks viiulile õppinud ka mitmeid teisi pille, kuid viiulit peab oma põhiinstrumendiks.