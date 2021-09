Avandi elu jõuab lavale: kui haiget teinud etapid pakuvad nalja, siis on põhjust rõõmustada

Stsenarist Paul Piik on veendunud, et inimesele õiglase hinnangu andmiseks tuleb temaga isiklikult vestelda. "Väga tihti tekivad mingid eelarvamused või pettekujutelmad," rääkis ta saates "Hommik Anuga". "Aga siis ma hakkasin Märdilt küsima kõiki neid elementaarseid küsimusi: mis on sinu hirmud, nõrkused, tugevused. Mis on kõige toredam - Märt on väga teadlik iseendast."

Piik lausus, et Märt oli koguni nii aus, et mõned asjad peaksid jääma vaid tema ja Märdi vahele.

Avandi leidis, et iseenda üle naermine on väga vabastav ja teraapiline kogemus.

Intervjuude ja kohtumiste käigus naersid mehed kõige rohkem just tõsiste teemade juures. "Surm, alkoholism, kiilanemine, minu kuldsed käed, solvumine, kadedus," loetles Märt naerdes neid tõsiseid teemasid, mida puudutati.

"Kui sa oma elus oled mingisuguse etapi läbi elanud, mis on sind hirmsasti häirinud, mis on haiget teinud ning tekitanud hirme ja ebakindlust. /.../ Kui sa jõuad sinna, et see pakub sulle nalja, siis on põhjust rõõmustada," selgitas Märt, miks on põhjust oma elu laval näidata.

Etenduses lahatakse läbi Avandi alkoholiprobleem ning näitleja usub, et sealt leiab samastumist nii mõnigi inimene publikust. Teine tõsine teema, mida puudutatakse, on surm.

"Need surmad, mis mind elus on puudutanud, ei ole minu jaoks naljakad ja ei saagi kunagi olema. Aga situatsioonid, mis sellega on kaasnenud, seal on väga palju nalja olnud. See ongi elu ja minu meelest on see väga võluv," avaldas Avandi.

Huumor on näitlejat tema elu rasketel aegadel väga palju aidanud. Ühel keerulisel eluperioodil tehti näiteks "Tujurikkujat".