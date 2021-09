Hendrik Relve viib kuulajad rändama juba 20. aastat järjest

Sel pühapäeval algava hooaja rännulood viivad kuulaja maailma erinevate põlisrahvaste juurde. Nende värvikate rahvakildude otsingutel on käidud nii lõuna- kui ka põhjapoolkeral. Saadetes tutvustatakse põlisrahvaste põnevat loodusekäsitlust, maailmanägemist ja veendumusi, mis siinsetele raadiokuulajatele võivad üllatavalt mõjuda. Koos Hendrik Relvega on vahel stuudios mõni teinegi maailmarändur, kellega arutatakse põlisrahvaste teemasid üheskoos.

Hendrik Relve Autor/allikas: Erakogu

Hooaja avasaates on juttu maooride ajaloost ja pärimustest. Tutvutakse Waitangiga, mis muutis oluliselt maooride ajalugu ning wharenui'ga, mis on nende üks olulisemaid traditsioonilisi ehitisi.



2021.-2022. aasta hooaeg on "Kuula rändajat" jaoks eriline, sest tänavu täitub 20 aastat esimese saate eetrisse minekust. Vikerraadio tähistab seda avaliku salvestusega 21. oktoobril kell 18, juubelisaade läheb eetrisse 5. detsembril kell 14.05.

"Kuula rändajat" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 14.05. Kõiki seniseid saateid kuuleb järele Vikerraadio kodulehel või veebikanalis Jupiter.err.ee.