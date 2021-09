Värske krimiromaani autor Olav Osolin pole ise ühtegi krimkat lugenud

Pühapäeva hommikul eetris olevas "Hommik Anuga" saates tunnistab Olav Osolin, et on otsustanud proovida kätt kirjanikuna.

"Nüüd otsustasin esimest korda elus, vanas põlves, sukelduda ilukirjandusse. Seda, jah, mina oma elus pole veel katsetanud," rääkis Osolin.

Mehe sõnul oli talle üllatuseks, et varemilmunud elulooraamat sai ootamatult populaarseks. Naljaga pooleks uuris ta kirjastuselt, mida eesti rahvas tahaks veel lugeda. "Nemad ütlesid, et põhiliselt kõige popimad žanrid on ikkagi esoteerika ja krimi."

Kuna esoteerikast ei tea Osolin mitte midagi, kuid mõnda krimiseriaali on elus siiski näinud, siis valis ta kahest variandist just krimi. Samas pole värske kirjanik ise elus lugenud mitte ühtegi krimiromaani. Küll aga ei seganud see teda ennast ühte krimilugu paberile panemast.

