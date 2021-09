Rita Ray avab ETV2 ja ETV suvekontsertide sarja

Komeedina muusikataevasse lennanud laulja Rita Ray esines vaid ühel õhtul Pärnu Linnaorkestriga Ammende villas. Nüüd jõuab see kontsert ETV2 ja ETV vahendusel ka televaatajate ette. Ekraanile jõuavad meeleolukad soul'i-rütmid, intervjuus Karmel Killandile räägib džässiauhinnaga pärjatud talent, mis on talle elus ja muusikas oluline. Kontserdikohtumist näeb ETV2-s laupäeval kell 22.30 ja neljapäeval, 9. septembril kell 22.35 ETV-s.



Septembrikuu kontserdikava jätkub nädal hiljem Ain Angeri juubeligalaga kodusaarel – 50. sünnipäeva puhul kutsus maailma tippsolist Saaremaa ooperipäevadele kokku eestlastest sõbrad, kes on tähtsates Euroopa ooperimajades laulvad Eesti solistid. Kuidas lauljatel võõrsil läheb ja mida nad Ain Angerist arvavad, saabki vaheldumisi galaõhtu muusikaga teada.



Muusikat täis kuu pakub televaatajatele veel Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri suvekontserti, millel astus üles flöödikuningas Emmanuel Pahud ja kõlas maailmamuusika kullafond. Suviste kontserdikohtumiste sarja lõpetab elamusterohke kontsert, kus Kristjan Järvi musitseerib koos Noepi, Mick ja Angeelia Pedaja, Aneti ning 27 noore muusikuga Rakveres, kelle koostöös sündis ka muusikaline suurteos "Pühitsus".



Suvised kontserdid on ETV2 ekraanil laupäeva ja ETV-s neljapäeva õhtutel.