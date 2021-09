Allan Roosileht ABBA-st: mingit väsimust neis ei ole

"Nad ei oleks siis teinud lugusid. Nad [Björn ja Benny – toim] on ise ka öelnud, et nad on nii tugev heliloojate paar ja kui küsiti nende käest, et kes paneb laulule viimase punkti, siis nad ütlesid, et ei tõuse enne toolilt püsti ega lõpeta loo tegemist, kuni mõlemad ei ole rahul."

Üks neljapäeval avaldatud singlitest, "I Still Have Faith in You" on justkui muusikali teemalugu, märkis Roosileht.

"See lugu oli perfektne, see oli väga ilus. Seal oli vana ABBA-t ja see oli see oli täitsa legendaarne lugu ja ma võrdleks seda 1982. aasta "Chessi" muusikali looga "I Know Him So Well". Igas muusikalis on põhilaul ja seal oli see lugu."

Teine lugu, "Don't Shut Me Down" oli Roosilehe sõnul ka päris lõbus B-poole lugu.