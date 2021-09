ETV+ paneb sügisel proovile nii saatejuhid kui ka vaatajad

ETV+ sügiskava käivitus hooga 30. augustil, kui hommikutesse naases populaarne "Kohv+". Päeva võtab omakorda kokku õhtune "Aktuaalne kaamera" ning nädala kokkuvõtte teeb pühapäevane "AK+", mis eetris on taas 5. septembrist.

Sügiskavasse on sel hooajal lisandunud mitmeid uusi saatesarju. Juba on vaatajate ette jõudnud täiesti uus saatesari "Tööstustsoon" ning sel reedel alustab kohe teinegi saade, "Üksi läbi metsa". Teisipäevane "Tööstustsoon" võtab fookusesse suured tööstused ja nende hooned. Dvigatel, Kreenholm, BLRT ja paljud teised - need ettevõtted on saanud osaks paljude perede ajaloos. Mis on neist nüüd saanud? Kes suutis rahutud ajad üle elada ja milline näeb välja sealne elu täna?

Reede õhtutel kell 20.25 võtab ETV+ koos ajakirjanik Dmitri Kulikoviga vaataja kaasa metsa. "Üksi läbi metsa" viib Kulikovi tõelisele ellujäämiskursusele, kus ta peab läbima kuue päevaga kümneid kilomeetreid mööda metsi ja rabasid, ümberringi metsik loodus ja kaasas vaid minimaalne varustus. Saatejuht peab teekonnal vältima tsivilisatsiooni ja lisaks ootavad teda katsed, millest ta saab teada alles peatuspunkti jõudes.

Vaatajate rõõmuks on sügisel oodata järge ka populaarsele telemängule "Mis? Kus? Millal?", kus Tarkade Klubi läheb vastamisi televaatajatega, kelle küsimustele kuueliikmelised võistkonnad vastama hakkavad. Tulemas on ka uus dokumentaalprojekt "2000.ee", kus võetakse tükkideks Eesti lugu uue sajandi esimesel kümnendil, sh Eurovisiooni võit, Euroopa Liiduga liitumine ja eurole üleminek, pronksiöö ning palju muud. Oma mälestusi ja muljeid jagavad sündmuste keskele sattunud inimesed, poliitikud, eksperdid jt.

Sügisel lisandub ETV+ kavasse ka uus kultuurisaade, mis pakub kohtumisi Vene teatri näitlejatega. Reisides mööda riiki ja külastades südamelähedaseid kohti räägivad näitlejad omavahel teatrist, loometeest ja elust.

Uute saadete-sarjade kõrval on tagasi ka kõik ETV+ vaatajate lemmikud. Esmaspäeviti, 6. septembrist saab kaasa mõtelda "Oma tõde" aruteludega. Teisipäeva õhtutes on tagasi saatesari "Peegel", kolmapäeviti kakskeelne "Kes keda" ja neljapäevades uuriv telemagasin "Insight" ning "Nädala intervjuu", Ida-Virumaa teemasid vahendab laupäevane "Narva stuudio. Rahvale tähtis".

"Nuuskija" Autor/allikas: ERR

Kirev on ka ETV+ filmi- ja sarjakava. 2. septembril alustas Venemaa menukas krimisari "Nuuskija" Kirill Käroga peaosas ja argiõhtutesse lisab hetkel põnevust Saksamaa/Austria krimisari "Freud", seejärel on tulemas müstiline põnevik "Surnud järv". Kaasaegse vene filmi õhtutel näitab ETV+ reedeti komöödiafilmide seeriat "Millest räägivad mehed", "Millest veel räägivad mehed", "Valimiste päev" "Raadio päev" jt. Tegemist on komöödiateatri "Kvartet I" lavastuste ekranisatsiooniga, mille esimene osutus sedavõrd populaarseks, et juurde tehti veel viis filmi.