Eesti Laulu veerandfinaalidesse jõuab võrdselt eesti- ja võõrkeelseid lugusid

Eesti laulu peaprodutsent Tomi Rahula tunnistas "Vikerhommikule" antud intervjuus, et eesti muusika ja keel on küll väga olulised, kuid võimalus tahetakse anda ka võimalikele koostööpartneritele mujalt maailmast.

"Kui sa soovid endale tuua Jaapani lauljat, siis teda eesti keeles laulma panna on päris keeruline," tõdes ta, miks pole Eesti Laulul kohustust ainult eestikeelset muusikat teha.

"Eesti keel on oluline ja me ju oleme reglemendis eesti keelt aastaid kaitsnud. /.../ Veerandfinaalidesse me tegelikult laseme võrdselt eesti- ja muukeelset. Me ei eelista kuidagi muud keelt," selgitas Rahula.

Veerandfinaalide tulekuga soovib Eesti Laul anda muusikakirjutajatele platvormi jõuda suurema publiku ette ja ennast näidata. Lisaks on rahval nüüd võimalus osa olla eelžüriist ja aidata valida lugusid poolfinaali.