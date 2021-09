Gameboy Tetris: eesti keeles tuleb riimidega rohkem vaeva näha

Muusik Pavel Botšarov sõnas "Ringvaates", et tema artistinime Gameboy Tetris pole sügavamat tausta, vaid talle lihtsalt meeldis see sõnapaar ning ta pole tegelikult isegi suur samanimelise videomängu spetsialist.

Pavel Botšarov sõnas, et praegusel hetkel on tema sõpruskonnas kindlasti rohkem eestlasi kui venelasi. "Tegelikult on integratsiooniga olukord üldse paremaks läinud, väga äge on vaadata näiteks seda, mis toimub Narva turismiga," mainis ta, lisades, et kuigi lugu "Für Oksana" räägib Narvast, siis tegelikult on ta pärit Haapsalust ja elanud suure osa elust Tallinnas. "Omal ajal sai palju Narvas käidud, teatrit tehes elasin seal tegelikult mõnda aega ja kui ma tegin vene keeles muusikat, siis tuuritasime ka seal palju."

Samuti kinnitas ta, et kui vene keeles muusikast kirjutades sünnib lüürika kerge vaevaga, siis eesti keeles tuleb riimidega palju rohkem vaeva näha. "Eesti keeles ma pean ikka nokitsema," mainis Botšarov ja lisas, et kuigi talle on tehtud ka pakkumisi Vene turul muusikat teha, siis tähendaks see täiesti nullist alustamist.

"Ma olen nii õnnelik, et praegu on natukene rahulikumad ajad, sest suvi oli nii hull ja pärast pausi ma polnud üldse valmis selleks," tõdes ta ja lisas, et tal on vedanud, kuna ta saab ise valida projekte, millega tegeleda.