ABBA avaldas pärast 39 aastat kestnud pausi kaks uut lugu

Värsked singlid ja peagi ilmuv album on sissejuhatuseks 2022. aasta mais Londonis toimuvale kontserdile ABBA Voyage, kus lavale esineb kümneliikmeline ansambel, kelle saatel astuvad üles virtuaalsed versioonid bändi liikmetest. Benny Anderson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog ja Björn Kristian Ulvaeus on kontserdi jaoks nooremaks muudetud, laval esinevate hologrammide loomiseks kulus mitmeid kuid.

Eelmine ABBA album "The Visitors" ilmus 1981. aastal ning aasta pärast seda teatas ansambel laialiminekust. Ansambel tuli uuesti kokku 2018. aastal, kui nad teatasid ka plaanist uuesti muusikat välja anda.

Kuula uusi lugusid:

"I Still Have Faith In You"

"Don't Shut Me Down"