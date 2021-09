Mait Agu 70. sünniaastapäeva puhul sünnib läbi aasta vältav projekt "Suur elu"

Agu mälestuse väärika meelehoidmise eest seistakse sel sügisel Tallinna ülikooli Balti filmi-, meedia ja kunstide koolis suurprojektiga.

Projekt kannab nime "Suur elu" ehk erialaselt lõimiv uuendus, millega loodetakse koostööks ühendada nii ülikooli enda eri teaduskonnad kui ka kaasata inimesi väljastpoolt. Kogu õppeaasta peale on kavandatud palju sündmusi, mis algavad traditsiooniliselt 1. oktoobril Mait Agu nime kandva stipendiumi üleandmisest.

Piduliku tseremoonia üks lavastajatest on Maria Uppin-Sarv, kelle sõnul tahetakse fookusesesse tuua just Mait Agu isik ja looming. Hiljem on plaanis teha intervjuusid Mait Agu õpilaste ja kaasteelistega, lavale tuuakse kohaspetsiifilised lühilavastused Tallinna eri paikades ning lõpptulemiks loodetakse kogu tähistamisperioodist kokku panna dokumentaalfilm.

"Selle eesmärgiga ühelt poolt siduda tantsuvaldkonna erikülgi või -liikumisi, me soovime tuua kokku ka tantsuvaldkonna eri põlvkonnad. Mait Agu kindlasti on isik, kes on täiesti kirjeldamatul määral mõjutanud eesti tantsuvaldkonda ja ta mitte ainult ei vääri, vaid mulle tundub, et nõuab teadmist ja mäletamist," sõnas Uppin-Sarv.

Projekti ühe eestvedaja, Oksana Tralla sõnul annavad plaanitud ettevõtmised ka tudengitele suurepärase võimaluse jõuda kohtadesse, kuhu nad muidu ei satuks. Näiteks käivad praegu läbirääkimised rahvusballetiga, et anda noortele võimalus oma loomingut nende kaudu näidata.