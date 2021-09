Kanye West avaldas muusikavideo uue albumi loole "Come to Life"

Kanye West, kelle mitu korda edasi lükkunud album "Donda" pühapäeval lõpuks ilmus, andis neljapäeval välja ka muusikavideo albumi loole "Come to Life".

Muusikavideo on salvestatud Westi kolmandal, Chicago Soldier Fieldi staadionil toimunud kuulamisüritusel ja kujutab momenti, kus koopia tema lapsepõlvekodust põlema süttib ja Marilyn Manson, Travis Scott, DaBaby, Don Toliver, Westside Gunn jt seda laval pealt vaatavad ning tema eksnaine Kim Kardashian valges pulmakleidis ringi kõnnib.

"Donda" pidi algul ilmuma 23. juulil pärast esimest avalikku kuulamisüritust, kuid West lükkas selle kuupäeva seejärel 6. augustile. Album jäi ilmumata ka sel kuupäeval ja selle lõpetamiseks seadis West ajutise elamise sisse Atlanta Mercedes Benz Stadiumile – samasse kohta, kus toimus esimene kuulamisüritus.

Pühapäeval väitis West, et Universal avaldas tema albumi vastu tema tahtmist, Universali siseasjadega kursis allikas nimetas seda avaldust pööraseks.

Neljapäeval toimunud kolmas ja viimane kuulamisüritus Chicagos tõi kaasa vastuolulisi reaktsioone, kuivõrd Marilyn Masonile on esitatud mitu süüdistust ahistamises ja DaBaby on meedia huviorbiidis olnud oma homofoobsete kommentaaride tõttu.

"Donda" on juba purustanud mitmeid voogedastusrekordeid. Nimelt tegi "Donda" uue rekordi, kui jõudis 24 tunniga Apple Musicu albumiedetabelis esikohale 152 riigis. Apple väitel kogus album esimese päevaga pärast ilmumist USA-s üle 60 miljoni kuulamise.

Uuel albumil teevad teiste hulgas kaasa The Weeknd, Jay Electronica, The Lox, Young Thug, varalahkunud Pop Smoke, Pusha T, Travis Scott, Lil Baby ja Kid Cudi. Westi eelmine album "Jesus Is King" ilmus 2019. aastal.