Eesti Laul 2022 konkurss on avatud

Eesti Laul kuulutas ametlikult avatuks uue konkursi, lugude esitamise tähtaeg on 20. oktoober. Eesti suurim muusikasündmus on läbinud mitmeid muudatusi ja esimest korda toimuvad parimate välja selgitamiseks ka veerandfinaalid.

Neljapäeval käima läinud konkursiga annab Eesti Laul senisest rohkematele artistidele ja autoritele võimaluse oma loomingut suure telepubliku ees tutvustada.

"Eesti Laul on Eesti uue muusika avastamiseks kõige mõjukam platvorm ja mul on hea meel, et saame teha uuendusi, mis annavad muusikutele ja kogu Eesti Laulule veelgi suuremad võimalused," märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.

Eesti Laul 2022 juhatab juba sel sügisel sisse neli veerandfinaali ja senise 24 loo asemel jõuab nüüd avalikkuse ette 40 edasipääsenud lugu. Poolfinaalides läheb võistlustulle 20 lugu ja suures finaalis 10 lugu. Edasipääsejad selguvad publiku ja žürii hääletuse tulemusena.

Veerandfinaalid jõuavad vaatajate ette alates 20. novembrist neljal järjestikusel laupäeval, igas saates tuleb esitlusele kümme värsket muusikavideot. Poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgitab välja suur finaal 12. veebruaril.

"Tegutseme parima positiivse plaaniga, et nii poolfinaalidele kui ka finaalile saame kaasa elama kutsuda taas ka publiku," sõnas Rahula.

Eesti Laul 2022 konkursile saab lugusid esitada kuni 20. oktoobrini, tähtaeg on kell 12 päeval. Konkursil võivad osaleda autorid ja autorite kollektiivid, kes on Eesti Vabariigi kodanikud, välismaalasest Eesti Vabariigi residendid või mitteresidendid. Viimaseid ei tohi olla laulul rohkem kui Eesti Vabariigi kodanikest ja/või residendist autoreid kokku. Ka laulude esitaja(d) võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, residendid või mitteresidendid. Nii esitajate kui autorite puhul kehtib kuni viie laulu põhimõte.

Eesti Laulu konkursil osalemise tasu on kuni 17. oktoobrini 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõrkeelse või mitmekeelse laulu eest. Konkursi lõpufaasis osalustasud kahekordistuvad ja on vastavalt 100 ning 200 eurot. Konkursile esitatud võistluslaul peab olema laulu lõplik versioon.

Eesti Laul 2022 täismahus reglement ja osalemiseks vajalik informatsioon on leitav Eesti rahvusringhäälingu veebikeskkonnas.