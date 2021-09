Elton Johni uuel albumil teevad kaasa Nicki Minaj, Young Thug, Dua Lipa jt

Albumil ilmuvad teiste hulgas juba varem avaldatud "Cold Heart (Pnau Remix)" koos Dua Lipaga, "Chosen Family" koos Rina Sawayamaga ja "The Pink Phantom" Gorillazega, samuti varem tehtud kaverversioonid Metallica loost "Nothing Else Matters" ja Pet Shop Boysi loost "It's a Sin" koos Years & Yearsiga. Peale mainitu ilmub albumil ka "One of Me" koos Lil Nas X-iga, mis ilmub ka viimase eeloleval stuudioalbumil "Montero", vahendab Pitchfork.

Varem ilmumata lugude hulgas on albumil "I'm Not Gonna Miss You" hiljuti lahkunud Glen Campbelliga ja "Always Love You" koos Nicki Minaj'i ja Young Thugiga.

Elton Johnil oli parasjagu pooleli suur hüvastijätutuur, kui tuli pandeemia ja ta oli sunnitud selle pooleli jätma. Ta plaanib tuuri jätkata jaanuaris.